A Brixton, le mariage royal suscite l'espoir d'une société post-raciale

"C'est chouette que cette personne entre dans la famille royale, ça nous donne le sentiment d'avoir notre place. Nous pouvons nous donner l'accolade les uns les autres, comme des êtres humains", résume Esme Thaw, une Noire d'âge moyen qui tient un petit magasin de fruits et légumes sur le marché.

L'ex-actrice deviendra le premier membre de la famille royale ayant un père blanc et une mère noire, en épousant samedi le prince Harry à Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres.

"Nous ne devons pas nous sentir noirs ou blancs, il faut arrêter avec ça et simplement regarder une personne comme un être humain", a-t-elle poursuivi. "Si on vous découpe, si on me découpe, c'est le même sang. J'en parle avec mon assistant et mon fils, ils pensent comme moi".

- "Atmosphère plus positive" -

Brixton avait réservé un accueil enthousiaste aux futurs mariés en janvier, avec des tonnerres d'applaudissements et des cris d'amour. Ils étaient venus y visiter une station de radio locale.

Historiquement, le quartier est l'épicentre de la communauté afro-caribéenne du Royaume-Uni, dont les rangs se sont gonflés avec l'arrivée, après la Seconde Guerre mondiale, de la génération "Windrush", du nom du premier bateau ayant débarqué près de Londres des immigrants des Caraïbes en 1948.

Un vaste scandale entourant ces immigrés légaux, dont des milliers ont été menacés d'expulsion par le gouvernement britannique, a coûté son poste à la ministre de l'Intérieur Amber Rudd fin avril.

Mary Wilson, qui fait ses courses au marché, explique à l'AFP que cette affaire a "ébranlé sa confiance" dans le Royaume-Uni. Elle espère que le mariage de Harry et Meghan pourra un tant soit peu réparer les dégâts.

"Je connais quelqu'un qui a été personnellement affecté. Il est arrivé à l'école ici quand il avait environ 10 ans, mais ils n'ont pu trouver aucun document le concernant. Il a des enfants, sa compagne s'est suicidée, il a donc eu beaucoup à affronter. Découvrir que le gouvernement ne lui apporterait aucun soutien supplémentaire a été écoeurant", raconte-t-elle.

"Avec un peu de chance, le mariage apportera une atmosphère plus positive, les gens pensent qu'avec l'arrivée de Meghan dans la famille royale, cela pourrait peut-être entrouvrir une porte pour les Noirs des Caraïbes".

- Exemple à suivre -

Aux yeux de Mary Wilson, une retraitée de 51 ans, Meghan Markle est déjà devenue un exemple à suivre pour les jeunes filles noires au Royaume-Uni. "Cela dit qu'aujourd'hui, quelle que soit la couleur de votre peau, (...) si vous travaillez dur vous pouvez atteindre ce que vous voulez".

Pour Merlene Anderson, qui installe son barbecue jamaïcain près du Windrush Square, le mariage constituera un moment symbolique et elle amènera un poste de télévision au travail samedi pour le suivre.

"Tous les peuples européens se sont impliqués dans la vie d'autres peuples", dit-elle en référence au colonialisme. "Il est désormais temps de (...) voir l'un de nos parents de sang s'impliquer dans la vie de l'homme blanc dans ce qu'il chérit de plus, la richesse et la royauté".

Esme Thaw comptera elle sur ses clients pour la tenir informée du déroulement de la cérémonie. Elle encense Harry pour avoir fait tomber des barrières. "Peu importe votre race, il vous adopte comme sa mère le faisait", dit-elle.

La princesse Diana, mère de Harry décédée dans un accident de voiture en 1997, est spéciale aussi aux yeux de Mary Wilson, qui regardera les noces de chez elle, "avec un bon verre de Chardonnay".

"Je n'ai jamais vraiment beaucoup aimé la famille royale, mais quand la princesse est arrivée, je me suis sentie concernée. Elle a vraiment changé les choses, sa mort a brisé mon coeur. Son esprit est toujours vivant aujourd'hui".