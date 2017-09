Architechnologie s'expose à Bruxelles

QUI ?

Deux protagonistes se trouvent à l'intersection de ce projet pas banal. D'un côté, White Circle, une galerie dédiée à l'art " néo-contemporain ". Axée sur la trilogie " Homme, Nature et Technologie ", cette cellule artistique pilotée par Philippe Palaz et Nicolas Wierinck vient de s'implanter dans un nouvel espace de la rue Blanche, à Bruxelles. De l'autre, Caspar (1963), un plasticien français installé dans notre capitale depuis 2005. Son champ d'action ? Essentiellement la ville, l'architecture et les flux urbains qu'il perçoit comme autant de nouveaux écosystèmes de l'humanité.

QUOI ?

L'exposition Paradigm-e tourne autour d'un lieu bruxellois emblématique, le fameux garage Citroën dont plus personne n'ignore le destin muséal qui l'attend. " Mes oeuvres inspirées par cet endroit sont un révélateur de l'emblématique bâtiment et constituent une sorte de miroir esthétique et social d'un point cardinal en devenir de la ville de Bruxelles. Travailler simultanément avec cet espace au coeur des flux urbains et la fonctionnalité qu'il revêt est l'enjeu que je souhaite aborder. L'omniprésence en ville des traces de la vie, des individus comme des groupes, nous rappelle qu'elle est un lieu d'activité incessante ", commente l'intéressé.

POURQUOI ?

Pour découvrir un travail fait de collisions spatiales et temporelles s'appuyant sur différents artefacts propres aux nouveaux médias. Mais également pour faire la plus large moisson d'images possible d'un lieu historique avant transformation.

Paradigm-e, Caspar, White Circle, 32, rue Blanche, à 1060 Bruxelles. Du 7 septembre au 31 octobre prochain.

M.V.