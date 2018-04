Aymeric Caron: "Défendre les animaux, c'est défendre les plus faibles"

Le journaliste, essayiste et ancien chroniqueur de l'émission On n'est pas couché est aussi ardemment impliqué dans la cause végane. Pour lui, le refus de l'exploitation animale est la seule manière d'envisager, sous un angle nouveau, le vivre-ensemble. Entretien avec un militant qui divise et ne lâche jamais prise.