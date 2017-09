AMÉRIQUE

" Nous sommes américains et nous sommes des enfants d'immigrants. Nous ne manquons jamais une occasion de dire aux nôtres d'où nous venons. Nous espérons qu'ils nous verront nous battre pour ce en quoi nous croyons et qu'à leur tour ils lutteront pour rendre à notre pays sa place de leader dans la dignité et le respect de tous. "

...