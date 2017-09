Ces gros qui font peur

"Après avoir été jugée pendant des années, j'ai décidé d'écrire et ce afin de ne plus m'excuser d'exister." Gabrielle Deydier n'y va pas par quatre chemins. A 37 ans, cette Française a choisi de s'évader de sa prison de chair et de dénoncer le racisme quotidien que subissent les gabarits de sa trempe. Du haut de son mètre cinquante-trois, elle expose ses 150 kilos dans un récit (1), sans fards ni masque. Objectif : briser le tabou et sortir de l'omerta pour informer sur la façon dont la société traite ceux qui sont en surpoids.

...