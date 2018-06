Chiens et chats: pourquoi ils sont rois

Avec 235 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et 1,8 million de followers sur Instagram, Lil Bub fait partie d'une nouvelle génération de stars sur Internet. Ces vlogueurs, top models, influenceurs ont tous en commun une photogénie indiscutable, un certain sens de la mise en scène et... une pilosité très développée. Lil Bub est en effet une chatte naine aux yeux globuleux et à la langue pendante. Comme nombre de ses comparses à quatre pattes, le félin américain est devenu une célébrité à part entière sur la Toile.

