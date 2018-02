Cinq espaces de coworking à découvrir sur Bruxelles

Petit rappel : espace de coworking ou cotravail en français, est un espace dédié au travail qui regroupe un ensemble de bureaux partagés ainsi qu'un réseau de travailleurs.

Les espaces de coworking sont en pleine expansion et jouent un rôle important en favorisant la structuration d'un véritable réseau de cotravailleurs. Ce type d'environnement permet à ces travailleurs de ne pas rester isolés chez eux et de trouver dans un lieu convivial ainsi qu'une atmosphère de travail agréable.

1. The Mug

Au coeur du quartier européen, dans une petite maison typique bruxelloise, The Mug est l'endroit idéal pour travailler dans la convivialité au sein d'une atmosphère agréable et cosy. C'est le coin où se retrouvent indépendants, travailleurs et entrepreneurs autour d'un bon café bien chaud. Les coworkers disposent d'un espace de travail, d'une salle de réunion, d'une cuisine et d'une terrasse. Son petit plus : son tarif mensuel.

Adresse

Rue Charles Martel 6-81000 Bruxelleso

Pour plus d'informations

0472 80 21 26

www.themug.be

Pour un accès illimité comptez 165 euros par mois.

2. Bon Jour

Espace de coworking, d'expositions et d'événementiels, Bon Jour est véritable univers en soi, inspirant conçu, pour tous les professionnels créatifs désireux de partager quelques bonnes journées dans un lieu de réseautage et de partage d'idées. Développé sur trois étages, il accueille un espace lumineux, une salle de réunion, un espace événementiel, une bibliothèque, un espace d'exposition et un coin boutique. Ici le tarif est intéressant.

Adresse

Rue du Sceptre 57/C1050 Bruxelles

Pour plus d'informations

02 647 32 75

www.bon-jour.co

Pour un accès illimité comptez 168 euros par mois.

3. The Library

A deux pas du Montgomery, The Library est un espace de coworking au design scandinave. Chic, blanc et épuré, c'est l'endroit rêvé pour les amateurs de décoration raffinée. Situé avenue Louise, cet espace élégant possède un accès aux lounges, des salles de réunion, des salles de repos, des douches, un jardin et une réception. Toutes les commodités ainsi que le réseau wifi sont bien entendu à votre disposition. Petit plus : Ils ont depuis peu, décidé d'offrir une chance aux femmes entrepreneuses en les aident à lancer leurs projets. The Librabry leur offre désormais six mois dans leur espace de coworking et tout cela gratuitement.

Adresse

Rue de l'Aurore, 1000 Bruxelles

Pour plus d'informations

02 342 07 43

Pour un accès illimité comptez à 245 euros par mois.

4. Silversquare Europe

Silversquare Europe se situe en plein coeur du quartier européen, à 200 mètres du Parlement et de la gare Bruxelles-Luxembourg. Le petit plus? Il vous offre la solution de bureau qui vous correspond le mieux, du bureau virtuel au bureau privatif en passant par la location de bureau à la journée, au bureau flex et aux salles de réunion de 2 à 100 personnes. Vous y trouverez forcément chaussure à votre pied.

Adresse

Square de Meus 35, 1000 Brussels

Pour plus d'informations

02 893 97 00

www.silversquare.be

Pour un accès illimité cela vous reviendra à 290 euros par mois

5. Factory Forty

Factory Forty n'est pas un espace de coworking comme les autres, c'est une histoire de famille. Passez leur porte: ce sera David, son beau-frère Jasvir ou Sara, sa maman qui vous accueilleront. C'est l'endroit parfait pour ceux qui souhaitent travailler dans un cadre stimulant et ressourcant. Chez Factory Forty, on est comme à la campagne en plein centre ville. Entouré de baies vitrés et d'un jardin fleuri où les poules s'amusent, vous vous sentirez voyager. Vous y trouverez un grand openspace, des salles de réunion, un jardin potager, et des poules donc et meme une salle pour faire la sieste. De quoi ravir les plus comtemplatifs, voire flemmards, d'entre nous.

Adresse

Rue des Anciens Etangs 401190 Vorst

Pour plus d'informations

02 430 24 22

www.factoryforty.be

Pour un accès illimité comptez 280 euros par mois.

Soraya Benatmane