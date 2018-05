Cinq mamans de célébrités nous racontent la notoriété de leur fille

Il serait le cordon ombilical le plus difficile à couper d'entre tous. Patricia Delahaie, coach de vie, spécialiste des rapports humains et auteure de La relation mère-fille. Les 3 clés de l'apaisement (*), insiste sur l'importance, dans ce duo féminin, de toujours s'ajuster, s'accommoder, s'accorder l'une à l'autre, tout au long de l'existence. La clé d'une relation épanouie, équilibrée, et d'un lien authentique. D'autant plus dans le cas où la fille devient célèbre. " Le risque que ce lien se modifie existe, même s'il n'est pas fatal. Dans des cas extrêmes, certaines mamans peuvent jalouser leur enfant ou tirer une gloire personnelle de leur carrière par procuration, en disant " c'est moi qui l'ai fait ! " ", explique Patrick Traube, psychologue et psychothérapeute. S'il n'y a pas de recette miracle pour vivre la célébrité, naissante ou non, de sa progéniture, certaines attitudes sont à bannir ou, au contraire, à encourager. " Le déni, l'indifférence ou, pire encore, la dépréciation du mérite sont des réactions malsaines. A contrario, j'invite à communiquer la fierté éprouvée vis-à-vis de son enfant, à reconnaître sa capacité personnelle, le travail réalisé pour parvenir au succès et les qualités humaines mobilisées (persévérance, courage...), tout en lui rappelant qu'il ne doit pas son succès à lui seul, mais aussi aux ouvreurs de portes, qui étaient là au bon moment et auxquels il doit une gratitude infinie ", précise l'expert.

...