Come-back artisanal: la tapisserie, c'est tendance!

L'oeuvre représente une rivière qui serpente dans un paysage fait de versants montagneux et de forêts. Eclairés par un soleil bas, les flots vibrent d'une succession d'aplats de bleus, formés par des points d'une grande finesse. Un curieux non averti pourrait se croire face à une tapisserie qui a traversé les siècles, après avoir orné et réchauffé le palais d'un quelconque puissant, mais la phrase qui borde l'ouvrage le détrompe. Sous le paysage, l'on peut lire : " Bilbo comes to the Huts of the Raft-Elves ", en référence au célèbre Hobbit, né de la plume de John Ronald Reuel Tolkien.

...