Congé maternité: Le groupe de luxe Kering bichonne ses (38.500) employés

A compter du 1er janvier, Kering, - présent dans une soixantaine de pays à travers le monde -, généralisera un cadre social commun à tous ses salariés avec une ancienneté d'au moins un an et indépendamment de leur situation personnelle, définissant ainsi de manière égalitaire les congés maternité, paternité et adoption.

Quand on sait que le groupe Kering est composé à 60 % de femmes, qui représentent aussi la moitié des managers et 64 % du conseil d'administration, il va sans dire si cette mesure concernera de nombreuses employées.

Dans un communiqué, le PDG du groupe - fils du fondateur et époux de l'actrice-productrice Salma Hayek, - François-Henri Pinault précise : "Nos collaborateurs sont au coeur de notre vision, notre activité et notre inspiration", et cette "politique constitue une avancée majeure en matière de parentalité dans de nombreuses régions du monde",

Un cadre uniforme, pour l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle

Chaque collaboratrice bénéficiera de 14 semaines, rémunérées à 100 % de son salaire. Si l'allocation versée localement par l'organisme social ou d'assurance est inférieure à la rémunération, l'employeur complètera pour que la rémunération atteigne les 100 % du salaire.

Ces avantages représentent : aux Etats-Unis, deux semaines de congés supplémentaires et une augmentation de revenus; A Hong-Kong, quatre semaines supplémentaires, et le cinquième du montant du salaire jusqu'alors manquant désormais payé. Au Japon, Kering complètera les 2/3 du salaire jusqu'alors versé pendant les 14 semaines de congés.

Quand la norme accordée sur le territoire est plus avantageuse pour la mère, Kering l'adoptera bien évidemment, comme c'est le cas par exemple en France où le congé maternité est de 16 semaines.

Pour le congé d'adoption, il pourra durer 14 semaines, payées à 100 % et concerne le/la partenaire de l'adoptant/e. Le congé paternité (ou partenaire) s'éleve pour sa part à 5 jours payés intégralement.

L'objectif formulé par la DRH est de permettre aux salariés de bénéficier "d'un cadre uniforme, favorisant l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. En garantissant à chacun d'entre eux les mêmes avantages minimum, nous développons un environnement de travail plus durable et harmonieux".

Une uniformisation sociale bénéfique pour les salariés, et suffisamment rare pour être soulignée.