Coupe du Monde: "Le poids des mots, le choc des sponsors"

Trente-deux Etats en compétition, soixante-quatre matchs, douze stades pour les accueillir en Russie et un milliard de budget : c'est sûr, ce Mondial 2018 voit grand, et les amateurs de foot vont s'en donner à coeur joie. En particulier ceux qui, en temps normal, taisent leur passion comme on cache un penchant avilissant. C'est qu'en cette période de Coupe du monde, on oublie la triste réputation du ballon rond pour se retrouver, tous unis, derrière nos couleurs. Dans notre dossier Le foot c'est beauf (e...