Des centaines de cyclistes ont célébré les 20 ans de la Critical Mass Brussels

Les cyclistes sont venus de l'ensemble du pays pour fêter cet anniversaire. Les participants ont chanté en choeur "Joyeux anniversaire" sous les arcades, où des consignes de sécurité ont été données. Les participants ont été appelés à respecter tous les usagers de l'espace public, y compris les automobilistes. Le cortège est parti aux alentours de 15H00 du côté de l'avenue de Tervueren. Leur balade de quelques heures à travers Bruxelles se terminera à l'avenue du Port.

Le temps d'un trajet en groupe, la masse de cyclistes se déplace comme un seul homme afin de ne plus subir le trafic, mais d'être le trafic, selon leur slogan. "Aujourd'hui, nous sommes reconnus comme mode de déplacement tout à fait valable et respecté par tout le monde", estime Dominique Baecke, un participant membre du Gracq (Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens). "On a notre place. Il y a 20 ou 25 ans, le cycliste c'était un peu la mouche qu'il fallait chasser du pot de confiture. On gênait. Maintenant on est pris en compte, mais on ne l'est pas encore suffisamment. Bruxelles est vraiment très loin d'être une ville cyclable et une ville cyclable est agréable pour tout le monde."

Il espère que ces masses critiques, en rendant plus visible les vélos dans la ville, participent à encourager les gens à se mettre au vélo. La manifestation "Masse critique" est née à San Francisco dans les années '90. Elle est organisée depuis lors dans plus de 300 villes à travers le monde. Elle poursuit l'objectif d'obtenir une plus grande attention pour les cyclistes dans l'espace public.