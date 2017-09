Expo de Jorge Queiroz: peintures méditatives

QUI ?

Né à Lisbonne en 1966, Jorge Queiroz compte parmi les artistes portugais les plus en vue du moment. Nul hasard là-dedans, l'homme possède un cursus impressionnant glané tant à la faveur d'un master à la School of Visual Arts de New York (1997-1999) que lors d'une résidence à la Künstlerhaus Bethanien de Berlin en 2004. Dès lors, il s'inscrit aussi bien dans la veine de l'école allemande, que dans celle des écoles américaine et anglaise. Il a également longtemps pratiqué le dessin avant de s'adonner à la peinture. Les différentes strates de son curriculum vitae en font l'un de ces talents au carrefour de la figuration et de l'abstraction qui utilisent la tradition picturale classique afin de renouveler les contours de la peinture contemporaine.

QUOI ?

The Mummy, the Astronaut and Other Works se présente comme un corpus d'oeuvres inédites. Il y a de l'expressionnisme baroque dans ce travail qui demande au spectateur une contemplation prolongée. L'effet global est onirique : d'étranges paysages dans lesquels de rares silhouettes se perdent parfois. L'intéressé situe sa quête dans la foulée de la Naissance de la tragédie, ouvrage dans lequel Friedrich Nietzsche désigne le subtil point d'équilibre entre la forme et le chaos.

POURQUOI ?

Pour assister à une explosion, à un véritable " ruissellement " chromatique. Mais aussi pour découvrir le coup de pinceau d'un artiste de la trempe d'une Georgia O'Keeffe ou d'un Peter Doig.

The Mummy, the Astronaut and Other Works, Jorge Queiroz, galerie Nathalie Obadia, 8, rue Charles Decoster, à 1050 Bruxelles. www.nathalieobadia.com Jusqu'au 28 octobre prochain.

M.V.