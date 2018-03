Grand ménage de printemps: dix conseils pour une garde-robe idéale

Vider ses armoires à vêtements au moins deux fois par an : c'est le credo de l'influenceuse et blogueuse Anuschka Rees. Créatrice du site de mode Into Mind (www.into-mind.com) et adepte de la slow fashion, elle est aussi l'auteure du guide Fashion detox (*), en collaboration avec Vestiaire Collective, adresse de dépôt-vente en ligne dédiée au luxe et créée en 2009, alors que la crise économique influençait considérablement notre rapport à la consommation. Objectif de ce recueil salutaire : épurer son vestiaire... et donc son esprit. Car désencombrer aurait un véritable impact sur notre moral, au point que beaucoup en font leur ligne de conduite, comme la blogueuse Florence Haelterman (http://ecologie-de-soi.be), dont le slogan fétiche annonce la couleur : un bien-être intérieur pour un bien-être extérieur ! Et de se lancer le défi de passer douze mois sans acheter aucun vêtement, suite à un tri rigoureux et réfléchi de son dressing, après un déménagement. Allégée de ses fringues, c'est toute son approche de la consommation qui en a été transformée : acheter (beaucoup) moins, mais (beaucoup) mieux, un déclic qui permet de faire peau neuve.

