A partir de la fin de cette année, les indications "garçon" et "fille" n'apparaitront donc plus sur les différents paquets et les étiquettes de vêtements pour enfants, indique le Volkskrant mercredi.

Hema avait déjà, dans de nombreuses implantations, fait fusionner les rayons garçons et filles sous l'appellation "Kids". Une éventuelle application de cette initiative à la Belgique n'est pas connue.