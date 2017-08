Instagram VS la vraie vie (vidéo)

Selon une étude de l'organisation Ditch The Label, qui lutte contre le harcèlement, Instagram serait le réseau social le plus mauvais pour notre santé mentale. C'est pourquoi elle s'est associée avec la marque Boohoo pour réaliser une vidéo dénonçant la dichotomie entre ce que l'on publie sur Intagram et la réalité. Une réussite.