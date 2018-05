Kanal, hyperlieu culturel au coeur de Bruxelles, ouvre ses portes (en images)

Ce vendredi, à la mi-journée, le centre d'art contemporain Kanal, tant attendu du public friand de culure et d'art, était inauguré. Une utopie se concrétise donc, avec pour objectif de remettre la culture au coeur de la cité et d'en faire un sujet de débat. Petit aperçu de ce que ces 30.000 m2 autrefois dévolus à l'industrie automobile réservent désormais aux yeux et à l'esprit des curieux.