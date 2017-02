L'avant et l'après King Kong Théorie de Delphine Ysaye alias Delphine Pointbarre

Elle officie sur Classic 21 et sur La Première, où on la connaît sous le nom de Delphine Pointbarre, tandis qu'au théâtre elle a gardé son patronyme, dans un bel élan vital. A la voir sur scène, il y a un avant et un après King Kong Théorie.