Le Central Perk, inoubliable café de la série Friends, ouvrira bientôt ses portes

D'après un document de The Blast ,Warner Bros détenteur des droits de la sitcom des années 90 aurait enregistré le nom et le logo de la série culte dans le but de recréer la copie conforme du café de notre série préférée. De quoi ravir les plus fans d'entre nous.

Plusieurs cafés, bars et salons de thés devraient voir le jour d'ici peu. Malheureusement, ni la date d'ouverture, ni le lieu n'ont encore été dévoilés.

Le premier café devrait néanmoins ouvrir ses portes à Manhattan pour ensuite se développer un peu partout. En espérant que l'Europe ait aussi le droit à son Central Perk rien qu'à elle.

En 2014, Warners Bros Entertainment avait déjà ouvert temporairement un café du même nom qui eut sans surprise un véritable succès auprès des fans. La nouvelle fait d'ores et déjà le tour de la toile.

Soraya Benatmane