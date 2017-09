Le secret d'une photo de profil Tinder irrésistible

Comme l'explique le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad, une équipe de neuroscientifiques du bureau de marketing ST&T Research à Utrecht a étudié l'activité cérébrale de 28 jeunes adultes pendant qu'ils "swipaient" sur Tinder. Le résultat a sidéré les chercheurs : "Plus la photo est simple, plus on trouve la personne attirante", déclare le neuroscientifique Tom van Bommel.

Généralement utilisées pour tester l'impact de nouveaux produits sur les consommateurs, les techniques appliquées par les enquêteurs dévoilent ce qui se passe dans le cerveau des utilisateurs de l'application. "Au fond, c'est comme si on voyait un Mars ou autre chose qu'on aime bien. Le cerveau enregistre 'je le veux'".

Jamais de lunettes de soleil

Aussi les chercheurs prodiguent-ils quelques conseils pour améliorer sa photo de profil et obtenir plus de "matchs". Par exemple, il est très important de ne jamais porter de lunettes de soleil. Il est également déconseillé de publier une photo de soi en train de dévorer un hamburger, car tout ce qui masque le visage compromet les chances de succès.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut abandonner tout esprit de créativité. Les photos impersonnelles sur fond blanc telles qu'on les trouve sur le réseau social pour professionnels LinkedIn sont également à bannir, car jugées peu attirantes par les utilisateurs de Tinder. Mieux vaut avoir recours à Photoshop pour renforcer le contraste entre son visage et l'arrière-plan.

Les chercheurs recommandent également de choisir un fond assez uniforme et pas trop animé pour ne pas détourner l'attention de la personne sur la photo. Et comme le cerveau doit comprendre en un millième de seconde de qui il s'agit, il est déconseillé de poser en compagnie d'autres personnes. Mieux vaut une photo portrait en buste sur laquelle on apparaît seul(e).