Le sex toy sous toutes ses formes : design, high tech, artistique ou précieux (en images)

Si l'engin, sous diverses formes, accompagne les émois érotiques de l'humanité depuis la préhistoire, cela fait à peine une vingtaine d'années que le sex-toy a quitté les boutiques glauques où il se tenait reclus, pour devenir l'un des emblèmes modernes de la sexualité décomplexée et épanouie - merci au petit lapin mauve de Sex and the City.