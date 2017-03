Le siècle Bauhaus à l'Atomium

Institut des Arts décoratifs et industriels de Weimar, le Bauhaus sera l'incubateur d'une nouvelle génération d'étudiants, qui embrasseront la conception d'un design global tel qu'envisagé par son fondateur, Walter Gropius.

Près de cent ans plus tard, d'innombrables exemples d'une infinie variété témoignent sous nos yeux de la pertinence de cette approche visionnaire, que l'expo The Bauhaus #itsalldesign explorera à travers un parcours fait d'allers-retours entre hier et aujourd'hui, et divisé en quatre parties. Il s'ouvre avec un aperçu du contexte socio-historique qui vit naître le mouvement, suivi d'une sélection d'oeuvres emblématiques et de pièces méconnues, dont on décortique le processus de création entre art, artisanat, technique et industrie. Ensuite, vient un troisième volet consacré à la notion " d'expérience totale " et à l'appropriation du design tel que prôné par le Bauhaus par d'autres domaines de la vie, pour finir avec un focus sur la communication, à travers différentes expressions, typographies, films et photos, qui contribuèrent à faire un véritable mythe de ce qui n'aurait pu demeurer qu'un courant.

Après une première année d'activité encourageante malgré un contexte difficile, l'Atomium Design & Art Museum avait entamé l'année 2017 avec When Silence Speaks, périple ethno-photographique de Johanne Verbockhaven, pour maintenant replonger au coeur de son ADN avec cette exposition temporaire de haut vol, montée grâce à un partenariat noué avec l'un des établissements de référence en la matière, le Vitra Design Museum. Une belle première pour le jeune musée bruxellois.

The Bauhaus #itsalldesign, ADAM, 1, place de Belgique, à 1020 Bruxelles. www.adamuseum.be Du 16 mars au 11 juin prochain.