Le tour du monde des meilleurs applis et services

New York : Last minute

Grâce à Beautified, il est désormais possible de connaître les salons de beauté et les coiffeurs du quartier qui sont encore en mesure de prendre un rendez-vous de dernière minute. Une exclusivité new-yorkaise... pour le moment.

getbeautified.com

Le Caire : Médecins cotés

Prendre rendez-vous en ligne et coter les médecins généralistes et spécialistes, c'est le principe du service égyptien Vezeeta. Depuis son lancement, on trouve sur cette plate-forme des notes pour environ 2 000 praticiens de neuf villes différentes.

vezeeta.com

Kiev : Capteur d'activité... pour plantes

Petiole est un système mobile qui fournit une multitude de conseils en matière d'agriculture de précision. Celui-ci surveille via smartphone la croissance des cultures et aide à comprendre la façon dont une plante réagit à certains facteurs, tels que les conditions météorologiques et les engrais. Un genre de bracelet de fitness dédié aux cultures agricoles.

petiole.com.ua

Lisbonne : Thérapie digitale pour kids

Grâce à une application portugaise (sur smartphones et tablettes), les petits bouts atteints d'une maladie chronique peuvent en savoir plus sur leur pathologie et sur la façon dont ils doivent réagir dans certaines situations. AppleDoc analyse les comportements de l'enfant grâce à des dessins et des listes de questions, puis envoie les résultats aux parents. Via l'appli, ces derniers peuvent entrer en contact avec d'autres personnes vivant la même épreuve et échanger des infos.

rezhdo.wixsite.com/appledoc

Londres : Apprendre une langue en trois mois

Le programme linguistique en ligne Amolingua propose à ses utilisateurs d'étudier une langue étrangère en trois à six mois seulement. Sa fondatrice, Ekaterina Matveeva, en pratique sept et a rassemblé son expérience dans un cours intensif pour étudiants, hommes d'affaires et jeunes professionnels. Le plus ? L'élève converse quotidiennement avec son professeur via Skype et WhatsApp.

amolingua.com

Bombay : Lavoir à domicile

Parce que laver et surtout repasser son linge n'est pas ce qu'il y a de plus palpitant à faire et qu'on est parfois trop paresseux que pour les apporter dans des entreprises de titres-services, la start-up indienne DoorMint, exclusivement disponible à Bombay, vient chercher les vêtements à domicile, les lave et les repasse. Il n'y a plus qu'à les ranger dans le dressing.

doormint.in

Valence : Empêcher les quiproquos

L'entreprise espagnole Umanick entend éviter les erreurs de traitements en clinique grâce à un logiciel biométrique. En plaçant le doigt sur un capteur ou en regardant une caméra, les personnes peuvent être identifiées dans les cinq secondes.

umanick.com

Paris : Coup de pouce

A Paris, les habitants de plusieurs arrondissements peuvent faire appel à Lulu dans ma rue, qui propose une multitude de services pratiques allant du jardinage à la garde d'enfants en passant par le montage de meubles en kit et l'assistance informatique... Le tout - c'est surtout ça la nouveauté - via un kiosque installé sur le trottoir ! Les prix varient entre 5 et 20 euros la demi-heure.

luludansmarue.org

San Francisco : Livraison minute

Ouvrez l'application, commandez tout ce dont vous avez besoin dans les boutiques de votre quartier (repas, café, produits de nettoyage, cadeaux d'anniversaire...) et attendez chez vous l'arrivée du "postmate" quelques minutes plus tard. Aux Etats-Unis, ce service connaît un succès fulgurant et l'entreprise, basée à San Francisco, compte bien conquérir l'Europe.

postmates.com

Singapour : Tous en voitures électriques

Grâce à Smove, un service et une application pour smartphone, les automobilistes de Singapour peuvent louer une voiture électrique en cinq clics. La start-up dispose de plus de cinquante points-relais dans toute la ville.

smove.sg

Leeds : Payer à la carte

Depuis 2014, The Real Junk Food Project lutte contre le gaspillage alimentaire et a ouvert, en septembre dernier, un supermarché vendant les stocks excédentaires des grandes surfaces. Les clients sont invités à y payer ce qu'ils veulent. Depuis, des dizaines de bars reposant sur le même principe ont vu le jour un peu partout en Grande-Bretagne, en France et en Australie.

therealjunkfoodproject.org

Sydney : Fini les filles!

Parce qu'attendre son tour dans la queue est aussi ennuyeux qu'irritant, la start-up australienne Beat the Q a créé l'application Hey You. Il suffit désormais de passer commande dans sa cantine ou son café préférés et d'aller la chercher à sa meilleure convenance.

heyyou.com.au

Rwanda : Médicaments par drone

Plus de deux milliards de personnes dans le monde ont un accès insuffisant aux soins de santé, généralement en raison d'un manque d'infrastructures. Au Rwanda, Zipline utilise des drones pour déposer des médicaments, du sang et des vaccins dans des lieux difficilement accessibles. Il suffit d'un SMS envoyé par un professionnel de la santé pour en bénéficier. Un petit pas encourageant vers des soins pour tous.

flyzipline.com

Riga : Dans les airs

L'invention AirDog consiste en un drone vidéo GoPro qui suit et filme les sportifs les plus aventureux. C'est le projet Kickstarter letton qui a bénéficié de la croissance la plus importante et qui a réussi à rapporter 1,2 millions d'euros, soit plus de six fois le montant espéré.

airdog.com

PAR SEBASTIAAN BEDAUX