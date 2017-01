Les plus belles photos de naissances 2017

Chaque année, l'Association Internationale des Photographes Professionnels publie son palmarès des plus belles photos de naissances. Un jury a sélectionné les lauréats parmi plus de 600 clichés variés, récompensant à la fois leur technicité, émotivité et mise en scène. Des naissances dans l'eau, à la maison ou à l'hôpital, des accouchements par voie basse aux césariennes, des rires, des larmes, de la sueur...revivez en images ces moments des plus qu'intenses.