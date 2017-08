Les prénoms les plus populaires de 2016 en Belgique sont ...

Emma a été en 2016, pour la 14e année consécutive, le prénom le plus donné en Belgique pour les filles. Lucas est quant à lui redevenu le prénom masculin le plus populaire, détrônant Louis qui occupait depuis trois ans la tête des prénoms de garçon préférés des Belges, ressort-il des données publiées mardi par la DG Statistique du SPF Economie.

Chez les filles, Emma occupe pour la 14e année consécutive la première place du classement national. Le prénom Olivia ne cesse quant à lui de se populariser et grimpe à la deuxième place du podium. Louise recule pour sa part d'une place mais se maintient toutefois dans le trio de tête. Mila et Elise complètent le top 5 des prénoms féminins. Chez les garçons, Lucas arrive à nouveau en première place. Il se trouvait déjà en haut du podium de 2010 à 2012. Mais en 2015, pour la première fois depuis 2007, le prénom est sorti du top 3. Lucas est talonné par Louis et Liam, lequel monte pour la première fois sur les marches du podium, juste devant Adam et Arthur. Le top 10 des prénoms préférés des Belges varie fortement d'une région à l'autre. En Wallonie, Emma et Gabriel arrivent en première place. En Région bruxelloise, Lina et Adam sont les prénoms les plus prisés, tandis qu'en Flandre, les prénoms Mila et Lucas sont le plus souvent attribués. Les chiffres du SPF Economie sont basés sur les données du registre national.