Niez votre chat, il vous le rendra

Pourquoi qualifiez-vous les chats de "canailles opportunistes" ?

Les chats sont de nature des chasseurs opportunistes. Ce sont des carnivores avec un important instinct de chasse, ce qui est important pour un chat, c'est de survivre. S'ils ne chassent pas, ils n'ont rien à manger et ne peuvent pas survivre. Qu'observons-nous chez le chat ? Qu'ils chassent toujours ce qui passe devant eux, qu'ils poursuivent cette chose comme une proie, ils n'ont pas d'autre choix que de partir à sa chasse. C'est un instinct, ils doivent la poursuivre. Nous savons aussi grâce à des études qu'avoir faim et chasser ne sont pas proportionnels chez le chat. Même s'ils n'ont pas faim, leur instinct de chasseur est très puissant et ils peuvent courir derrière une proie. Il est important que tous les chats puissent avoir accès aux différentes phases de la chasse afin d'éviter l'ennui et la frustration. Car un chat qui joue est un chat heureux !

