Noëlle Joiris, une Belge vice-championne du monde de nage hivernale

Elle nous reçoit dans son bureau de la Cité ardente. Cheveux blonds lisses, maquillage discret, robe élégante et collier de perles... Difficile d'imaginer qu'il y a quelques semaines, Noëlle Joiris - 60 ans mais en paraissant dix de moins - plongeait dans une mer à -0,5 °C, dans le port de Tallinn, en Estonie, pour décrocher l'argent aux Championnats du monde de nage hivernale. Et ce, vêtue d'un simple maillot, les combinaisons étant interdites. " Vu que c'était de l'eau salée, elle n'était pas gelée mais c'était très froid, relate la médaillée. Mon objectif était de terminer ma course. Faire 100 mètres de brasse à cette température n'est pas évident. Les mains et les pieds s'engourdissent, ça peut faire peur. En s'immergeant, on perçoit aussi un effet de souffle coupé, même si cela s'amoindrit avec l'expérience. " Le devoir accompli, l'athlète est rentrée à son hôtel se réchauffer, ne se préoccupan...