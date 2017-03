Noémie Schmidt, la nouvelle Mademoiselle Rochas, en 5 mots

Road trip

A 18 ans, l'interprète rêve de grands espaces et se lance alors à la conquête de l'Ouest. Pendant près de huit mois, l'oiseau à peine sorti du nid s'envole pour une aventure en solitaire, sillonnant les routes américaines à vélo, en bus ou en stop. Un périple enrichi par de nombreuses découvertes et rencontres humaines, assure-t-elle.

Antoinette

Dans la série Versailles, l'actrice incarne la sublime femme du Duc d'Orléans et soeur du Roi d'Angleterre, éprise du Roi Louis XIV. Bientôt, l'interprète repartira d'ailleurs pour la préparation de la prochaine saison du nouveau succès de Canal+, "distribuée dans le monde entier". Côté grand écran, elle a plus d'un projet dans son sac : "En juillet, je serai en tournage en Espagne pour un film historique que j'attends avec impatience."

Fragrance

La nouvelle muse se reconnaît dans cette version candide de la Femme Rochas, élégante, joyeuse, affirmée et, surtout, dotée d'une "petite pointe de folie, d'un goût libre et raffiné". Une similitude qui rend l'ambassadrice encore plus fière de cette senteur qu'elle qualifie de "très féminine, avec un petit je-ne-sais-quoi qui fait toute la différence". Pour Noémie Schmidt, une odeur est une empreinte : "Le parfum est aussi une signature personnelle que les gens retiennent grâce au sillage laissé sur son passage."

Parisienne

Pour Noémie Schmidt, être une frenchie est avant tout une histoire de personnalité : "Quelqu'un de sensuel, féminin et déterminé, qui assume ses choix et ses défauts."

Nomade

Née en Suisse, l'actrice polymorphe s'intéresse très tôt au monde du spectacle. Elle se forme au chant lyrique au Conservatoire avant de quitter son giron familial pour un road trip aux Etats-Unis. En revenant, la jeune Noémie, forte de son expérience, décide de s'installer à Bruxelles afin de poursuivre des études de théâtre. Malgré cette distance avec sa famille, il ne suffit parfois que d'un effluve pour ramener la comédienne en enfance : "L'odeur de framboises me transporte systématiquement dans le jardin de mes grands-parents où je passais des après-midis entiers à ramasser ces fruits avec ma grand-maman."