On a testé: l'initiation à la fauconnerie

D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été entourée d'animaux. Chats, chiens, un frère cohabitant plus ou moins paisiblement. Récemment, j'ai fait l'acquisition d'une lapine, une demoiselle aux longues oreilles dont la compagnie est étonnamment agréable. Canidés, félins, rongeurs, j'ai plus ou moins tout eu, exception faite des oiseaux. Ils me fascinent depuis toute petite, mais je n'ai jamais eu le coeur à les mettre en cage. Je pourrais certes les laisser en semi-liberté, mais il me semble n'avoir que peu d'autorité...