On a testé: une application pour trouver l'amour

En novembre dernier, mon compagnon et moi-même sommes arrivés à un carrefour sur le grand chemin de la vie. J'ai continué vers la mer et lui vers la montagne... Autrement dit je me suis fait larguer comme une crevarde après six années de relation. Mais n'allez pas croire que je lui reproche quoi que ce soit ! Je suis soulagée, comme après avoir vomi quand on a trop mangé, comme si l'on m'avait enlevé un kyste, non, une verrue, ou plutôt crevé un abcès plein de pus, retiré un grain de beauté cancéreux, amputée d'un membre dévoré par la gangrène, bref je ne lui en veux p...