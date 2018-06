Phénomène: les "Baby Boss", ces mômes déjà PDG

"J'ai déjà été entrepreneuse près de la moitié de ma vie ", annonce Alina Morse, CEO de LOL, une société de bonbons qui participent à l'hygiène dentaire. " C'est frustrant quand certaines personnes ne me prennent pas au sérieux ", ajoute-t-elle du haut de ses 13 ans. Son histoire ressemble à celle de tous les business fructueux. Un jour, elle a identifié un problème dans son quotidien et a décidé de le résoudre en inventant un produit. La seule donnée qui diffère est que sa problématique était celle d'une kid de 7 ans : devoir refuser le bonbon qu'on lui tendait, car ses parents étaient obsédés par les caries. Avec son père, elle a mis au point les Zollipops, des sucettes " bonnes pour les dents " qui se sont retrouvées en rayons, dès 2014. Elles sont aujourd'hui distribuées dans le monde entier et engrangent des millions de dollars.

