Plein de beaux livres à petits prix

Livres de voyage, de cuisine, de jardinage, de jeunesse, d'art et de photos, d'histoire, de biographies, de livres de texte, de patrimoine : le choix ne manquera pas pour les curieux et amateurs de beaux livres et de papeterie au cours de la 10e braderie annuelle des éditions Racine et Lannoo.

Pendant cinq jours, vous pourrez profiter de prix mini, et cerise sur le grimoire, si vous vous inscrivez à l'avance à cette braderie, vous recevrez même un libre gratuit, parmi une sélection.

Infos et inscriptions surwww.racine.be/fr/grande-vente-de-livres