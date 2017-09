Plus de 20.000 visiteurs attendus pour la 33e édition du salon Valériane

Depuis plus de 40 ans, Nature et Progrès défend une agriculture biologique, respectueuse de l'environnement et des hommes, encourage une alimentation locale et durable, promeut une pratique de jardinage biologique et soutient l'écoconstuction. Cette année, Valériane, vitrine inconditionnelle des valeurs et actions de l'association, est placée sous le thème des céréales, élément essentiel définissant la santé, la qualité et la productivité d'une plante. Dans cette optique, le salon fera la part belle aux variétés anciennes de céréales, de plus en plus remises au goût du jour par les paysans et boulangers pour notamment leurs qualités nutritionnelles supérieures. Parmi les conférences attendues, le parrain du salon, Julien Kaibeck, présentera le concept de "slow cosmétique" qu'il soutient depuis 2012 via une association du même nom. Les quelque 300 exposants présents sont quant à eux triés sur le volet suivant notamment les produits qu'ils proposent et qui doivent respecter les valeurs de Nature et Progrès. L'écobioconstruction, les énergies renouvelables et l'habitat, l'environnement et le jardinage bio, l'agriculture et l'alimentation bio, l'artisanat, l'habillement et les textiles, la santé et les cosmétiques bio, le tourisme écologique et solidaire sont les grands domaines d'activités des exposants présents. Enfin, Valériane, c'est aussi un grand marché bio où de multiples producteurs locaux et bio se côtoient et peuvent informer au mieux les visiteurs.