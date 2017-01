Quelques idées cadeaux pour une Saint Valentin écolo et/ou bio

Pour les amoureux en manque de lumière

Original et déco, ce bocal de soleil LED capture les rayons du soleil pendant la journée pour restituer une agréable lumière le soir. Sous forme de bocal-conserve, il crée une ambiance tamisée, pour l'intérieur mais aussi le jardin. Peut également servir à merveille de veilleuse pour une chambre d'enfant.

Sun Jar , 24,95€, chez A.S Adventures.

Pour les amoureux-geeks

Pas besoin d'arroser ce chargeur solaire tournesol, il lui suffit seulement de beaucoup de lumière ! Design, ce chargeur solaire est composé d'un panneau solaire et d'une prise USB, pour recharger vos appareils électroniques tout en préservant l'environnement.

Fleur solaire, 69,90€ sur www.decodurable.com

Pour les inconditionnels du recyclage

REStore Design est une boutique située à Liège qui propose des produits réalisés selon les processus de slow design et de l'upcycling, soit la création d'objets nouveaux à partir de matériaux de récupération. Chaque pièce est conçue en fonction du matériau et dans le respect de l'environnement, ce qui confère un caractère unique à chaque réalisation.

Parmi les bijoux, on trouve des pièces en plastique, porcelaine et bois, et pour la maison, un grand choix de luminaires.

Adresse :En Neuvice, 14, 4000 Liège

Ouvert mardi et mercredi de 12h à 18h et du jeudi au samedi de 10h à 18h.

http://www.restoredesign.be

Pour les aventuriers

Pour changer des hôtels traditionnels, offrez à votre moitié un séjour au coeur de la nature, dans une cabane en bois tout confort, aux Cabanes de Rensiwez. Au coeur des Ardennes,

Sur les bords de l'Ourthe, ces 9 cabanes, dont une perchée, sont parfaites pour les amoureux qui pourront se regarder les yeux dans les yeux, sans être déranger par quoique ce soit, si ce n'est le chant des oiseaux. Les gourmands pourront aussi se faire livrer le petit déjeuner et différents paniers gourmands.

à partir de 150€ pour une cabane 2 personnes, selon la date choisie

Adresse : Moulin de Rensiwez1, 6663 Houffalize

www.lescabanesderensiwez.be

Pour les stressés

Au coeur des Ardennes Belges, dans le parc naturel des Hautes-Fagnes, le Spa NUXE de l'Hôtel des Bains & Wellness**** est le lieu idéal pour ressourcer corps et esprit. Il s'inspire de son environnement 100% nature et propose des soins exclusifs bio tels que les soins bio-beauté aux fruits, visage et/ou corps.

Soin bio aux fruits Visage: 1h15, 110€

Soin bio aux fruits Corps : 1h15, 125€

Adresse : Haelen, 2, 4950 Robertville

www.hoteldesbains.be/

Pour les foodies

Offrez-lui une expérience gastronomique, mêlant gourmandise et bien-être. Chez Tero, la cuisine naturelle est rythmée par les saisons et la production des fournisseurs locaux, où les végétaux sont mis à l'honneur sous forme de petits plats à partager.

Ouvert tous les jours midi et soir, sauf samedi midi.

Fermé le dimanche et le lundi.

Adresse : Rue de Champles 56, 1301 Wavre

http://www.tero-restaurant.com/