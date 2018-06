Rebecca Amsellem, l'anti-Wonder Woman

Enfant, Rebecca Amsellem a annoncé qu'elle voulait devenir présidente de la République. La maîtresse a cru à de l'insubordination ; l'élève n'a pas compris la semaine de colle. Plus tard, elle s'est dit que l'idéal serait " d'être payée pour lire des livres ". Bibliothécaire, éditrice ? Le cursus d'économie qu'elle pousse jusqu'au doctorat semble l'écarter de ce plan de carrière. Pourtant, aujourd'hui, la jeune femme bouquine durant les heures de bureau et, à l'image d'un chef d'Etat, entend bien influencer la société et la politique. Profession : activiste. Banco.

