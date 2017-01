Refuser un sac plastique, un geste anodin pour sauver la planète (INFOGRAPHIE)

En Wallonie, les sacs plastiques à usage unique ont disparu, ou du moins, disparaissent progressivement des grandes surfaces depuis leur interdiction en décembre dernier suite à une directive européenne imposant aux Etats membres la réduction des emballages légers.

Ces emballages très fins et très polluants sont dorénavant remplacés par des matières plus écologiques. Les alternatives ne manquent pas au sac plastique comme le sac en papier ou en fécule de pomme de terre ou amidon de maïs. A l'opposé du sac plastique traditionnel qui a besoin d'environ 300 ans pour se dégrader, ce type de matériau biodégradable disparait seulement en quelques semaines voire quelques mois. C'est une question d'organisation mais on peut aussi toujours avoir à disposition des sacs en tissu et autres contenants réutilisables quand on se rend au supermarché.

Cette infographie réalisée par l'application de consommation éco-responsable Weeakt devrait vous dissuader d'encore accepter un sac en plastique lors de vos prochaines courses, ce geste anodin aura des répercussions positives sur la planète.