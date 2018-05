Robe, traiteur, réception... Vous peinez à organiser votre mariage? Des experts viennent à votre secours

Le jour de votre mariage est censé être le plus beau jour de votre vie. Pour qu'il en soit ainsi sans être entaché par trop de pression, Crisitna Cordula et son équipe se propose de prendre les choses en main à travers une toute nouvelle émission, au titre éloquent, "Sos Mariage" diffusée sur M6.

Mais, rassurez-vous, pas question de notation, de critiques et de batailles en tout genre: il n'est question ici que de faire de vous la plus belle des mariées et de mettre tout en oeuvre pour vous offrir le mariage de vos rêves. La célèbre conseillère en image à l'accent inénarrable vous aidera tout au long de l'aventure à concrétiser vos moindres désirs.

Alors, si vous vous mariez entre septembre et décembre et que vous avez besoin d'aide, contactez : sosmariagem6@gmail.com (en précisant votre nom et numéro de téléphone) .