The "Big Slide", le toboggan aquatique le plus long du pays installé au Mont des Arts

Long de 165 mètres, le "Big slide" sera intégré à la 15e édition du Brussels Summer Festival, puisque les festivaliers pourront y accéder gratuitement. Deux toboggans séparés constamment alimentés en eau composent ce Big Slide, qui sera par ailleurs installé à Ostende du 21 au 23 juillet.

L'un des toboggans est réservé aux familles et aux enfants et l'autre aux plus rapides. Il est possible de vivre la descente sur une bouée, un crocodile gonflable ou un autre 'crazy inflatable'. Fun garanti!