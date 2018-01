Trop de réductions tuent les soldes

Selon le SNI, le secteur vestimentaire justifie ces mauvais résultats des soldes par les trop nombreuses réductions octroyées tout au long de l'année. "Avant, le consommateur savait qu'il devait attendre les soldes pour faire de bonnes affaires. Maintenant, ce n'est plus la seule période, avec toutes les périodes de réductions (actions de mi-saison, Black Friday, vente couplée et soldes chuchotées). C'est une évolution absolument néfaste pour les commerces indépendants puisque le marché est inondé de nombreuses réductions octroyées par les chaînes de magasins de vêtements et de chaussures", souligne la présidente du SNI, Christine Mattheeuws.

Le temps maussade et le commerce électronique jouent aussi sur ce résultat en demi-teinte.

En Flandre, Mode Unie, la fédération des commerçants d'articles de mode, estiment toutefois que les commerçants indépendants ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 5% par rapport aux soldes d'hiver 2016. Mode Unie pointe du doigt la météo relativement tempérée et le changement de comportement du consommateur pour expliquer cette baisse. Plus de la moitié des commerçants actifs dans les vêtements et assimilés ont moins vendu par rapport à l'an dernier, selon Mode Unie et Comeos, la fédération du commerce et des services. 35% des commerçants ont constaté une stagnation des ventes et 14% ont vu une légère amélioration. Environ 23% du stock d'hiver n'a toujours pas trouvé preneur.

Les soldes d'hiver se terminent le 31 janvier.