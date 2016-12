Un jeune Néerlandais de 6 ans atteint d'un cancer récolte plus d'un million d'euros en posant du vernis à ongle

Il voulait récolter un peu d'argent pour des enfants malades, mais le compteur affichait vendredi près d'un 1,3 million d'euros grâce à une idée originale: Tijn van Kolsteren, six ans et moins d'un an à vivre, a appelé les Néerlandais, hommes et femmes, à se vernir les ongles.