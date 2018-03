Une collection anti-découragement

Alors, plutôt que de perdre de vue ses bonnes intentions et autres résolutions et ne pas venir au bout de cette littérature, les éditions Marabout ont imaginé une collection, qui annonce la couleur sans ambages: zéro blabla. Soit des petits manuels qui concentrent l'essentiel à savoir pour s'initier à un aspect pratique de la vie. Une soixantaine de pages, une mise en page efficace, schématique, les points fondamentaux, les règles de base et les astuces radicales, pour vous permettre d'aller droit au but, et surtout ne pas vous perdre en route. Et à la clef, la satisfaction d'en avoir appris suffisament, de ne pas avoir baisser les bras, qu'il s'agisse de s'initier à l'anti gaspi, à la beauté naturelle, au yoga, au running-minceur ou encore au rangement efficace.

Au prix imbattable de 5,90 euros, les titres de cette collection mettent très efficacement le pied du lecteur à l'étrier, sans l'impressionner. Et si vous en voulez encore, rien ne vous empêche de perfectionner vos connaissances sur le sujet via d'autres ouvrages.

Vie pratique, santé, fitness, minceur, beauté, bien-être, développement personnel, voici tous les titres proposés par cette collection. Ou comment devenir meilleur(e) en deux coups de cuillère à pot.