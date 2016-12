Une liqueur de Noël à l'aftershave au Pakistan fait 34 morts

Le drame s'est produit la veille de Noël, samedi, dans un quartier chrétien de Toba Tek Singh city, à environ 300 km au sud de la capitale Islamabad, lorsque des dizaines de personnes ont consommé un liquide toxique fabriqué localement. "Le bilan est passé à 34 morts, car 10 autres personnes empoisonnées par le liquide toxique sont décédées dans la nuit", avait auparavant indiqué à l'AFP le docteur Asif Mehmood Saleemi, gérant de l'hôpital public de Toba Tek Singh.

Quelque 105 personnes intoxiquées se sont présentées à l'hôpital à ce stade, dont certaines ont été renvoyées vers d'autres hôpitaux de la région, a-t-il dit.

Un précédent bilan mardi faisait état de 24 morts, pour la plupart des chrétiens. "Quatre personnes ont été identifiées comme ayant préparé et distribué la liqueur", a déclaré à l'AFP l'inspecteur de police Atif Imran, soulignant que les suspects en avaient eux-mêmes consommé. "L'une d'entre elles est morte à cause de la liqueur, deux autres sont dans un état critique et la quatrième a été interpellée", a-t-il dit.

Le suspect interpellé par la police a admis avoir préparé le breuvage à partir de 20 litres de lotion après-rasage et d'autres produits chimiques.

La vente d'alcool est interdite à la majorité musulmane au Pakistan, mais les chrétiens et les étrangers non-musulmans peuvent obtenir un carnet leur permettant l'achat d'alcool, à des prix assez élevés.

De nombreuses personnes distillent elles-mêmes des boissons alcoolisées bon marché à domicile et consomment des liquides toxiques, ce qui se traduit par de fréquents accidents.

Onze chrétiens pakistanais sont décédés en octobre après avoir consommé de l'alcool frelaté et au moins 23 personnes avaient péri pour les mêmes raisons en mars dans le sud du pays.