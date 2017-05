Valentine a testé la philo antistress

Et si les philosophes, avec leur savoir et leurs interrogations sur le monde, étaient les personnes les plus avisées pour nous conseiller sur les mécanismes du stress ? A l'heure où les cas de burn-out explosent, se remémorer leurs réflexions et assimiler leurs pensées pourrait nous être bénéfique. Voire nous éviter les anxiolytiques.