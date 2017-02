Vidéo: Ce qui se passe pendant 9 mois dans le corps d'une femme enceinte

Créer la vie n'est pas une mince affaire. Nausée, souffle coupé, problèmes digestifs ou intestinaux, ballonnements et manque d'appétit, étourdissement, douleurs dorsales... la liste peut être aussi longue que la joie que vous procure l'idée de porter la vie. Mais que ce passe-t-il au juste au coeur de l'action, dans le corps de la femme à chaque instant de ces 9 mois. Un phénomène mystérieux difficile à imaginer.

Grâce à cette vidéo intitulée Make room for a baby, crée par le Musée des Sciences et de l'Industrie de Chicago, le fantasme devient imagé. Car le bébé n'est en effet pas le seul a évolué durant cette période et ces images montrent clairement comment les organes de la mère se déplacent dans l'abdomen pour que ce foetus y trouve sa place. En quelques secondes, cette vidéo retrace le processus de grossesse jusqu'à la naissance, montre l'utérus en expansion, les intestins et l'estomac qui s'aplatissent, la poitrine qui s'élargit. Une vidéo fascinante qui montre comment le corps de la femme s'adapte pour devenir la première chambre de sa progéniture.

Cerise sur le gâteau, une option interactive, permet aussi de "jouer" sur cette évolution commune, selon les semaines de grossesse pour mieux visualiser ce qui se passe et qui se tient hors de la vue.