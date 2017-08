20 têtes couronnées et leurs interprètes à l'écran (en images)

Ces dernières années, les séries et les films qui retracent le destin d'une tête couronnée ont le vent en poupe. En témoigne le succès de The Crown, la série Netflix dont la deuxième saison devrait sortir en décembre. Curieux de voir à quoi ressemblaient les rois, reines, princes et princesses sur lesquelles sont basées toutes ces fictions? Voici vingt têtes couronnées et leurs interprètes à l'écran.