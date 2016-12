A peine sorti de l'hôpital, Kanye West rend visite à son vieil ami Donald Trump

Rare personnalité du monde du spectacle à s'être prononcé pour le milliardaire, Kanye West a été aperçu mardi matin entrant les mains dans les poches dans le hall de la Trump Tower pour prendre l'ascenseur, avant d'en ressortir 40 minutes plus tard accompagné du futur président.

De quoi ont-ils discuté? "De la vie", a répondu M. Trump, tandis que Kanye West se tenait silencieux à ses côtés. "C'est un homme bien. On est amis depuis longtemps", a simplement ajouté Donald Trump, en lui tapant sur l'épaule.

Alors que les journalistes le pressaient de questions, le rappeur en sweat-shirt noir et baskets blanches, est resté bras croisés avant de lâcher dans un sourire "n'être là que pour la photo".

Plus tard, le musicien a expliqué en deux tweets avoir voulu voir M. Trump pour évoquer des "questions multiculturelles" comme "le harcèlement, le soutien aux professeurs et la violence à Chicago".

I feel it is important to have a direct line of communication with our future President if we truly want change.