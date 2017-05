À quelques jours de son mariage, Pippa Middleton inquiète

Pippa Middleton avait fait sensation lors du mariage de sa soeur Kate avec le prince William en 2011.

Ce samedi, elle épousera le millionnaire James Matthews. Toute la presse people est sur les starting-blocks. C'est peut-être pour cette raison qu'elle a souscrit à un abonnement de trois mois dans un club de sport à Londres, rapporte E ! News.

Le forfait comprend un coach personnel, des soins de la peau et des traitements de tonification des jambes. Elle a également accès à des cours de yoga, de pilates, de spinning, de cardio, de danse et de méditation. Le club propose également d'organiser des livraisons à domicile de repas sains et spécialisés.

Elle aurait par ailleurs entamé, le régime Sirtfood, selon L'Express. Celui-ci promettrait une perte de trois kilos en sept jours, le tout, en pouvant boire du vin et manger du chocolat. Des médecins dénoncent la dangerosité de ce régime drastique.

Brigitte Zeitlin, diététicienne, explique à L'Express : "Il n'est pas sain et même dangereux de consommer moins de 1200 calories par jour. En plus de ne pas donner l'énergie et les nutriments nécessaires à l'organisme, il y a forcément un moment où vous allez arrêter ce régime strict. La reprise de poids sera inévitable et même supérieure à la perte initiale."