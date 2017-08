Alain Delon sur Mireille Darc : "Sans elle, je peux partir moi aussi"

Mireille Darc est décédée dans dans la nuit de dimanche à lundi à Paris, à 79 ans.

"Aujourd'hui, je préfère avoir l'âge que j'ai plutôt que 40 ans. Je n'aurai pas beaucoup d'années à vivre sans elle, pas trop d'années à souffrir (...). Sans elle, je peux partir moi aussi", a déclaré l'acteur, 81 ans, dans cet entretien dont l'hebdomadaire, à paraître jeudi, a diffusé des extraits.

"Elle était la femme de ma vie", a confié Alain Delon. "Nous avons été si heureux ensemble (...). Elle était ma moitié. On ne se posait pas de questions, on se complétait".

Mireille Darc et Alain Delon avaient formé pendant quinze ans un couple très en vue, après leur rencontre sur le tournage de "Jeff" (1968). Ils avaient aussi joué ensemble dans "L'homme pressé", "Mort d'un pourri" ou "Borsalino".

Les deux comédiens s'étaient retrouvés sur les planches en 2007 pour jouer "Sur la route de Madison" au théâtre Marigny à Paris.

"Je me dis qu'elle ne souffre plus. Ceux qui souffrent sont ceux qui restent. Ça me fait si mal ! Elle méritait tellement de vivre...", a ajouté Alain Delon.

Les obsèques de l'actrice, qui avait été hospitalisée en 2016 après deux hémorragies cérébrales consécutives, doivent se dérouler vendredi en fin de matinée en l'église Saint-Sulpice, à Paris.

Mireille Darc avait tourné dans une cinquantaine de longs métrages pour le cinéma, dont près d'une quinzaine avec Georges Lautner.

Silhouette élancée, casque blond platine coupé au carré, la comédienne avait conquis le grand public au cinéma, avec son allure de vamp garçonne au grand coeur et désinvolte.

Après une traversée du désert professionnelle et de gros ennuis de santé, elle avait fait dans les années 1990 un retour réussi à la télévision et dans la réalisation de documentaires sociétaux.