Audrey Hepburn va avoir sa statue à Bruxelles

"Nous avons pris contact avec Sean Ferrer, le fils d'Audrey Hepburn, et la commune de Tolochenaz en Suisse. Ils ont tous deux accepté de nous donner la statue de Mme Hepburn. C'est une chance extraordinaire", s'est enthousiasmée auprès de l'agence Belga l'échevine du Patrimoine d'Ixelles, Nathalie Gilson (MR). La statue sera installée sur le site de l'ancienne usine Solvay, où de nouvelles habitations sont actuellement en construction. "Le petit espace vert situé au coin de la rue Keyenveld et de la rue de l'Arbre Bénit va être agrandi, et nous voulons placer la statue au centre de cet espace", a ajouté Nathalie Gilson. La date d'arrivée de la statue d'Audrey Hepburn à Ixelles n'est pas encore connue mais selon La Capitale, elle sera inaugurée avant la fin de l'année. Plusieurs détails administratifs doivent encore être réglés d'ici là.