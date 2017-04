Axel Witsel à nouveau papa

Des voix tendres pour lui parler, Des bras forts pour la porter, Des lèvres douces pour l'embrasser, Des mains délicates pour la cajoler, Des yeux étonnés pour la regarder, Trois coeurs impatients qui l'attendaient, Tout ce qu'elle a imaginé est désormais réalité : La voilà venue pour être aimée. Fini les bêtises en solitaire ? Je vous présente ma petite soeur Evy née le 31 mars.

A post shared by Axel Witsel (@axelwitsel28) on Apr 3, 2017 at 9:59am PDT